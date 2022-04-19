В Украине могут быть проблемы с подключением спутникового интернета Starlink для частных лиц.

Мы уже писали, как работает Starlink в нашей стране. Минцифры, военные, врачи, мобильные операторы и др. получают бесплатные комплекты оборудования, которые тысячами отправляет в Украину компания Илона Маска SpaceX.

Частные лица и бизнес, чтобы подключиться, должны самостоятельно купить оборудование (530 долларов) и ежемесячно платить за обслуживание порядка 100 долларов. Приобрести комплект оборудования не так просто, так как на него выстроились очереди. Чтобы выиграть время, люди оформляют доставку на польский адрес или покупают технику у наших посредников с немалой наценкой. Тем не менее, желающих подключиться к Starlink немало.

Но не все так просто.

Starlink для рядовых пользователей могут ограничить, как минимум, на какое-то время. Формальная причина - частоты, которые используют спутники Маска частично пересекаются с военными. Да и в целом, законодательством работа Starlink в Украине пока не регламентирована (напомним, запускалась сеть вообще с колес - на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова в Twiter оперативно отреагировал Илон Маск, и буквально на следующий день появилось покрытие и пошли поставки бесплатного оборудования).

Эта новость уже взбудоражила телекоммуникационное сообщество и рядовых пользователей.

"Природа настолько очистилась, что НЦУ (Национальный центр оперативно -технического управления - Ред.) и НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи - Ред.) решили дальше уничтожать интернет в Украине. Как тебе такое, Илон Маск", - пишет в Фейсбуке эксперт по кибербезопасности, пресс-секретарь Украинского Кибер Альянса Шон Таунсэнд.

"Нужны разъяснения. Народ покупал за деньги по 20 000 за Starlink, вез его сюда, а сейчас хотят ограничить?", - пишет Дмитрий Агапов.

В Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины заявили, что планируют снять ограничения на использование терминалов спутникового интернета. Но для этого нужно провести расчеты и ряд исследований, которые завершатся "в ближайшее время". При этом точные сроки не назвали.

Разбирались, почему Starlink сначала быстро запустили, а теперь ставят на стоп, и когда спутниковый интернет будет доступен для всех желающих.

Starlink не для всех

На днях интернет-провайдеры получили письма от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций. В них, в частности, говорится, что терминалы Starlink не разрешается использовать гражданам.

Также, для информирования об использовании терминалов провайдеров попросили предоставить НКЭК такую информацию - название юридического лица или данные физлица, контактные данные лица, ответственного за эксплуатацию терминала, условное о обозначение терминала (например, порядковый номер), территория, на которой осуществляется деятельность (область, район, населенный пункт), дата начала использования, цель использования, проблемные вопросы при настройке и эксплуатации терминала.

То есть, проще говоря, все уже подключенные терминалы Starlink предлагается взять на учет, предварительно уточнив, зачем пользователю спутниковый интернет. Что будет с новыми подключениями - вопрос открытый. Провайдеры говорят, что временно их хотят поставить на стоп.

Шон Таунсэнд также опубликовал выдержку из нового распоряжение регулятора, в котором указано: "Не разрешается использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink гражданам. Учет и использование абонентских спутниковых терминалов специальным пользователям радиочастотного спектра ведется в соответствие с распоряжением генштаба ВСУ".

В распоряжении также говорится, что в случае создания радиопомех радиооборудованию, радиоэлектронным средствам спецпользователей радиочастотного спектра оператор (владелец спутникового терминала) должен незамедлительно прекратить обслуживание (работу) терминала и прекратить его эксплуатацию.

То есть, все дело - в частотах.

Маск и ВСУ - на одних частотах

Как пояснил нардеп Александр Федиенко, замглавы профильного комитета Рады по вопросам цифровой трансформации, оборудование Starlink использует полосы радиочастотного ресурса, на которых могут работать другие пользователи, в том числе, специальные (в том числе, военные).

"Пока не было массового использования Starlink, не было проблем в полосах радиочастотного ресурса, которые ранее по плану были распределены по другим пользователям. Но для повсеместного использования (в частности, гражданами), нужно внести изменения в план использования радиочастотного ресурса (постановление 815). То есть, выполнять законодательство Украины. Надеюсь, УГЦР (Украинский государственный центр радиочастот - Ред.) проведет расчет и даст оценку относительно возможности использования и ограничений. То есть, это не запрет на Starlink", - говорит Федиенко.

"Дальше НКЭК примет на основании поданных документов решение по разрешению использования и внесения в реестр регулятора. Сегодня для легализации с ограничением использования есть распоряжение НЦУ (тот самый опросник, который мы приводили выше - Ред.)", - добавил Федиенко.

По его словам, по предварительным расчетам, терминалы Starlink "могут незначительно влиять на радиорелейные линии ВСУ".

"Именно для того, чтобы провести расчеты и измерения массовое использование на сегодня невозможно. Но это не запрет", - заверил Федиенко.

На вопрос "Страны", что делать тем, кто хочет подключиться к Starlink, и стоит ли пока повременить с покупкой оборудования, Федиенко ответил: "Почему? Покупайте. Говорят, уже на ОLX есть".

В Госслужбе спецсвязи отметили: чтобы снять все ограничения, нужно провести расчеты и ряд исследований. Которые завершаться "в ближайшее время", но когда именно - не уточняется. Эти исследования нужны для того, чтобы "подтвердить безопасность использования терминалов Starlink".

Также в Госспецсвязи подтвердили данные Федиенко о том, что массовое использование спутникового интернета может влиять на работу радиорелейного оборудования военных. Поэтому сейчас применение терминалов потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено.

Инженер Олег Кутков, который первым в Украине подключился к Starlink и сейчас ведет профильную группу в Фейсбуке, говорит, что не видит никаких препятствий и проблем с частотами.

"Похоже на какую-то очередную инициативу чиновников. Возможно, решили, что гражданские навлекают на себя опасность, ведь терминалы, особенно на передовой, являются целью врага. А кроме запрета ничего не придумали", - говорит нам Кутков.

Но главный вопрос - как заставить всех пользователей "стать на учет".

"Сейчас у нас в стране больше 5 тысяч терминалов, большинство роздано Минцифры, без регистрации. Еще какая-то часть терминалов у гражданских, у частных компаний, и тоже без учета. Никто не побежит ставить на учет или выполнять запреты, если терминал критически важен", - считает Кутков.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "Starlink будет в Украине".

"Сегодня мы получили очередную позитивную новость — Starlink начал работу над открытием представительства в Украине. Со своей стороны я дал поручение соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерению и предоставлению частот прошли как можно быстрее",— написал на своей странице в Фейсбуке Федоров.