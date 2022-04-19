Генеральный штаб ВСУ опубликовал традиционную вечернюю сводку с оперативной информацией по состоянию на 18:00 19 апреля. По данным ведомства, под Марьинкой ВСУ пошли в контрнаступление, в то время как противник частично блокировал Харьков.

Сводка опубликована в Фейсбуке Генштаба.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Беларуси в РФ. Вооруженные силы России продолжают использовать аэродромную сеть на территории Беларуси с целью нанесения авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Украине.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. Россияне пытаются поразить огнем подразделения ВСУ и объекты критической инфраструктуры. Противник предпринял попытку наступления и штурма к югу от Изюма. Успеха он не имел, понес потери и вынужденно отступил на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения ВСУ возобновили контроль над этим населенным пунктом.

На Южнобугском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери личного состава. В целях решения проблему комплектования подразделений военнослужащими по договору управление вооруженных сил РФ решило подписывать краткосрочные контракты сроком от трех месяцев и упростить форму проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Указанные меры не привели к желаемому эффекту.

По имеющейся информации, с начала года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа были отобраны всего 130 военнослужащих по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины.

Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины.

По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп.

Кроме того, на территории Украины были уничтожены три роты 51-го парашютно-десантного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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