Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло заявление Пентагона о том, что Украина получила от союзников США истребители.

Об этом свидетельствует заявление Командования воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

Сообщается, что Украина не получала новые самолеты от партнеров, а лишь получила запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении украинской авиации.

Напомним, США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине с артиллерией на этой неделе.

Также сообщалось, что в ближайшее время США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением.

Кроме того, писали, что США, Великобритания и Канада обещают прислать Украине тяжелую артиллерию.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.