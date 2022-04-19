Соединенные Штаты имеют мало способов отследить, куда именно попадает отправленное в Украину вооружение.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как считают в ведомстве, существует риск, что в долгосрочной перспективе часть отправленного Киеву вооружения "может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собирались вооружать".

При этом администрация Байдена учла риск того, что некоторые поставки могут в оказаться "в неожиданных местах", сказал представитель министерства обороны.

Ранее "Страна" сообщала, что США отправили уже пять самолетов с вооружением из нового пакета помощи Украине на $800 миллионов.

Напомним, американский телеканал CNN сообщал о том, что США решили поставлять Украине тяжелое вооружение в связи с подготовкой к новому типу боев на юго-востоке.

"Война в Украине меняется, а вместе с ней и оружие, которое понадобится Украине, если она надеется и дальше блокировать российские вооруженные силы, которые перегруппировались и пополнили запасы после своих первоначальных неудач в первые недели войны", - сообщил CNN.