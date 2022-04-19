США направят в Европу в ближайшие 24 часа еще семь самолетов с военной помощью для Украины.

Об этом сообщили в Минобороны США, передает CNN.

Чиновник не смог сказать, когда эта помощь доедет до Украины, но сказал, что "ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают с самолетов и "должным образом загружают" для отправки в Украину".

За последние три дня прилетели уже пять самолетов с вооружением из нового пакета военной помощи на общую сумму на $800 млн.

В нее входят:

Танки Т-72

11 вертолетов Ми-17

200 бронетранспортеров M113

300 беспилотников Switchblade

18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним

500 ракет к противотанковым комплексам Javelin

Тысячи единиц прочих противотанковых систем

10 РЛС контрбатарейной борьбы

2 РЛС воздушного наблюдения

100 машин повышенной проходимости

Беспилотные суда для зашиты побережья.

Оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз

30 тыс. бронежилетов и шлемов

Более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров

Взрывчатка C-4

Мины M18A1 "Клеймор".

Ранее в Британии выразили опасение, что Россия в целях срыва поставок вооружения может атаковать базу НАТО.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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