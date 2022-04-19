США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением в ближайшие сутки
США направят в Европу в ближайшие 24 часа еще семь самолетов с военной помощью для Украины.
Об этом сообщили в Минобороны США, передает CNN.
Чиновник не смог сказать, когда эта помощь доедет до Украины, но сказал, что "ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают с самолетов и "должным образом загружают" для отправки в Украину".
За последние три дня прилетели уже пять самолетов с вооружением из нового пакета военной помощи на общую сумму на $800 млн.
В нее входят:
- Танки Т-72
- 11 вертолетов Ми-17
- 200 бронетранспортеров M113
- 300 беспилотников Switchblade
- 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним
- 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin
- Тысячи единиц прочих противотанковых систем
- 10 РЛС контрбатарейной борьбы
- 2 РЛС воздушного наблюдения
- 100 машин повышенной проходимости
- Беспилотные суда для зашиты побережья.
- Оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз
- 30 тыс. бронежилетов и шлемов
- Более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров
- Взрывчатка C-4
- Мины M18A1 "Клеймор".
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