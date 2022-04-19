В Нидерландах собираются передать в Украину тяжелую военную технику для войны против России.

"Война в Украине переходит в новую фазу. Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять туда более тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров", - сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем аккаунте в Twitter.

Скриншот: Twitter/Kajsa Ollongren

Нидерланды - не единственная европейская страна, которая передает или продает Украине оружие. Недавно правящая коалиция Германии одобрила поставки тяжелого вооружения Украине. А Великобритания будет поставлять для украинской армии БТРы и разведывательные патрульные автомобили.

Также мы рассказывали, что Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае "непредсказуемыми последствиями". В США на это ответили, что продолжат поставлять Украине оружие для войны против России.

На минувших выходных США направили в Украину четыре самолета с вооружением из нового пакета военной помощи на $800 млн. В понедельник, 18 апреля, на границу с Украиной прибыл еще один.