Итальянский парламент поддержал поставки вооружения в Украину. Решение было принято почти единогласно.

Об этом в интервью изданию Corriere Della Sera сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

Он считает, что отказ Украине в поставках в вооружениях противоречил бы европейским ценностям.

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны - армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение — сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности. Вместо этого мы хотим позволить украинцам защищать себя. Проблема оружия серьезна, и я ее не недооцениваю: она связана с личным этическим выбором. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно", - заявил Драги.

Ранее премьер Италии после телефонного разговора с президентом РФ заявил, что Путин пока не хочет заканчивать войну в Украине: "Говорит: время еще не пришло".

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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