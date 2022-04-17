Поставляемые в Украину советское вооружение и боеприпасы могут быть просроченными - военный эксперт
Советское вооружение, которое передает Украине Запад, может быть давно просроченным.
Такое мнение высказал украинский военный эксперт Сергей Згурец, пишет УНИАН.
"Следует понимать, что перечень советских вооружений после распада СССР в странах, ранее им владевших, уменьшился. Запасы ограничены, а некоторые образцы находятся уже не в совсем подходящем состоянии. Можем вспомнить историю с Германией, которая сначала решила передать значительное количество советских ПЗРК "Стрела", но из 2500 более или менее пригодными были только 500", - напомнил эксперт.
Он также высказал предположение, что некоторые боеприпасы могут иметь истекший срок годности.
"Вопросы к танкам, к советским пушкам, к системам ПРО — это как раз ракеты и боеприпасы. Ведь все ракеты и боеприпасы имеют срок годности, обычно не превышающий 15 лет. Боеприпасы могут быть на грани срока использования. А зачем нам вооружение без боеприпасов?" - добавил военный эксперт.
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