Советское вооружение, которое передает Украине Запад, может быть давно просроченным.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Сергей Згурец, пишет УНИАН.

"Следует понимать, что перечень советских вооружений после распада СССР в странах, ранее им владевших, уменьшился. Запасы ограничены, а некоторые образцы находятся уже не в совсем подходящем состоянии. Можем вспомнить историю с Германией, которая сначала решила передать значительное количество советских ПЗРК "Стрела", но из 2500 более или менее пригодными были только 500", - напомнил эксперт.

Он также высказал предположение, что некоторые боеприпасы могут иметь истекший срок годности.

"Вопросы к танкам, к советским пушкам, к системам ПРО — это как раз ракеты и боеприпасы. Ведь все ракеты и боеприпасы имеют срок годности, обычно не превышающий 15 лет. Боеприпасы могут быть на грани срока использования. А зачем нам вооружение без боеприпасов?" - добавил военный эксперт.

Ранее мы писали, что Конгресс США и Зеленский давят на Белый дом с просьбой поставки советского оружия в Украину.

Также "Страна" сообщала, что Россия выразила протест Чехии из-за поставки в Украину тяжелого вооружения советского производства.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.