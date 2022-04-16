Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина все равно получает недостаточно оружия, несмотря на то, что в последнее время риторика некоторых стран по поставкам вооружений "потеплела".

Об этом Зеленский сказал в интервью украинским онлайн-медиа.

"Мы все равно получаем мало оружия. Между тем, когда в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие, и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", - сказал в интервью журналистам Владимир Зеленский.

Ранее президент Зеленский в этом же интервью рассказал о том, что если Российская Федерация уничтожит украинских защитников в Мариуполе, это поставит точку в переговорах Киева и Москвы.

Кроме того, по его словам, договор о мире с Россией мог бы состоять из двух отдельных документов. Один из этих документов должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия Украине.