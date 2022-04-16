Риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", но мы все равно получаем мало - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина все равно получает недостаточно оружия, несмотря на то, что в последнее время риторика некоторых стран по поставкам вооружений "потеплела".
Об этом Зеленский сказал в интервью украинским онлайн-медиа.
"Мы все равно получаем мало оружия. Между тем, когда в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие, и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", - сказал в интервью журналистам Владимир Зеленский.
Ранее президент Зеленский в этом же интервью рассказал о том, что если Российская Федерация уничтожит украинских защитников в Мариуполе, это поставит точку в переговорах Киева и Москвы.
Кроме того, по его словам, договор о мире с Россией мог бы состоять из двух отдельных документов. Один из этих документов должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия Украине.