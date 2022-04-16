Михаил Подоляк. Фото: Facebook/Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter выразил разочарование тем, как Европа предоставляет оружие Украине.

По его словам, Европа, во-первых, дает не то оружие, о котором просит Украина, во-вторых, оно идет слишком долго.

"В эту игру можно играть долго, но выиграет от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", - написал Подоляк.

Подоляк раскритиковал Европу за поставки оружия

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Напомним, ранее мы писали об оценках американцев, которые заявили о том, что запасы снарядов у Украины уже практически на исходе.

Также сообщалось, что РФ требует от США прекратить вооружать Украину и угрожает "непредсказуемыми последствиями" в случае отказа

Несмотря на это представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжит поставлять оружие в Украину, в том числе и тяжелое вооружение, передачу которого анонсировали недавно

Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на два миллиарда евро. Большинство этих денег пойдут на оказание помощи Украине.

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