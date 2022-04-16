По словам официальных лиц Соединенных Штатов, Россия может вскоре начать новое наступление, поскольку Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает NBC.

На этой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю, пояснил NBC чиновник из государственных структур.

Официальные лица США работают по телефону, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление усилится.

По оценке Штатов, российские военные могут начать перебрасывать часть своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели, пишет NBC.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.