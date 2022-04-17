Министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Украине нужно больше оружия, иначе Запад столкнется с проблемой голода.

Об этом пишет Bild.

По его словам, Россия целенаправленно атакует объекты сельского хозяйства в Украине, чтобы спровоцировать нехватку продовольствия, поэтому важно, чтобы Запад, в том числе и Германия, поддержал Киев оружием.

"Мы получаем тревожные новости из Украины, где российские войска, очевидно, также намеренно разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок", – заявил Оздемир.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил против отправки в Украину тяжелого вооружения.

В то же время министр юстиции Германии Марко Бушманн, ссылаясь на международное право, заявил, что предоставление Украине тяжелого оружия не сделает ФРГ стороной войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.