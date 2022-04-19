На минувших выходных США направили в Украину четыре самолета с вооружением из нового пакета военной помощи на $800 млн. В понедельник, 18 апреля, на границу с Украиной прибыл еще один.

Об этом сообщила вчера на брифинге в Белом Доме Джен Псаки.

Напомним, что в новый пакет впервые вошли:

восемнадцать 155-мм гаубиц Howitzer последнего поколения,

40 тысяч артиллерийских снарядов,

200 бронетранспортеров М113,

11 вертолетов Ми-17,

100 бронированных многоцелевых машин,

300 дронов Switchblade.

Напомним, американский телеканал CNN сообщал о том, что США решили поставлять Украине тяжелое вооружение из-за подготовки к новому типу боев на юго-востоке.

Ранее мы писали, что США не собираются отказываться от поставок оружия в Украину после угроз Москвы.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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