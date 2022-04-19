США отправили уже пять самолетов с вооружением из нового пакета помощи Украине на $800 млн
На минувших выходных США направили в Украину четыре самолета с вооружением из нового пакета военной помощи на $800 млн. В понедельник, 18 апреля, на границу с Украиной прибыл еще один.
Об этом сообщила вчера на брифинге в Белом Доме Джен Псаки.
Напомним, что в новый пакет впервые вошли:
- восемнадцать 155-мм гаубиц Howitzer последнего поколения,
- 40 тысяч артиллерийских снарядов,
- 200 бронетранспортеров М113,
- 11 вертолетов Ми-17,
- 100 бронированных многоцелевых машин,
- 300 дронов Switchblade.
Напомним, американский телеканал CNN сообщал о том, что США решили поставлять Украине тяжелое вооружение из-за подготовки к новому типу боев на юго-востоке.
Ранее мы писали, что США не собираются отказываться от поставок оружия в Украину после угроз Москвы.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.