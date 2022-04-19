США предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот будет поддерживать Россию в войне против Украины.

Об этом 18 апреля заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

"Во-первых, мы продолжим внимательно наблюдать за уровнем поддержки, которую КНР будет оказывать России", - сказал представитель Госдепа.

По его словам, если Китай будет обеспечивать поставки вооружения и пытаться помогать РФ обойти санкции, "это повлечет серьезные последствия" - со стороны как США, так и союзных стран.

"Во-вторых, настал момент, когда каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются фундаментальными", - добавил Прайс.

Он уточнил, что эти вопросы касаются бессмысленного нарушения прав человека, убийств гражданского населения, а также непризнания Кремлем международных границ.

Прайс считает, что Пекин именно сейчас должен ответить на эти фундаментальные вопросы.

Представитель Госдепа также отметил, что пока Вашингтон не видел признаков помощи России с китайской стороны, в частности, оружием. Однако, по его словам, США продолжат внимательно следить за этим.

Между тем в Белом доме заявляли, что Китай находится на "неправильной стороне истории" в связи с войной в Украине.

Ранее эксперты заявляли, что Китаю выгодно, чтобы война в Украине длилась как можно дольше.