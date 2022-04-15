Китайская Народная Республика начинает военные учения около Тайваня. Об этом сообщает Восточная зона боевого командования НОАК.

"Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за ошибочных сигналов США по вопросу острова", - говорится в сообщении.

На днях Белый дом утвердили крупный пакет военной помощи Тайваню (включая поставки ЗРК "Патриот"). А конгрессмены Соединенных Штатов прибыли на Тайвань с необъявленным ранее визитом.

Минобороны КНР в связи с этим выразило протест.

"Армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки организовать "независимость Тайваня", — заявили в Минобороны Китая.

Ранее "Страна" писала, будет ли война за Тайвань и как это связано с Украиной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.