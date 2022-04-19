США изучают возможность признать РФ государством-спонсором терроризма - CNN
Госдепартамент США рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.
Об этом со ссылкой на источники в Госдепе сообщает американский телеканал CNN.
По данным источников, процесс может занять несколько недель.
Публично представитель Белого дома Нед Прайс заявил по этому поводу следующее: "Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон".
Сейчас в США статус "спонсоров терроризма" имеют Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.
Напомним, признать за Россией такой статус в ходе недавнего телефонного разговора у американского лидера Джо Байдена просил украинский президент Владимир Зеленский. Это одна из самых сильных по последствиям санкций в арсенале США.
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Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
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