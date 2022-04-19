Госдепартамент США рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом со ссылкой на источники в Госдепе сообщает американский телеканал CNN.

По данным источников, процесс может занять несколько недель.

Публично представитель Белого дома Нед Прайс заявил по этому поводу следующее: "Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон".

Сейчас в США статус "спонсоров терроризма" имеют Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Напомним, признать за Россией такой статус в ходе недавнего телефонного разговора у американского лидера Джо Байдена просил украинский президент Владимир Зеленский. Это одна из самых сильных по последствиям санкций в арсенале США.

Мы сообщали, что Трамп вслед за Байденом назвал события в Украине геноцидом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине.

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