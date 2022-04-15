Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, состоявшимся 13 апреля, призвал Вашингтон объявить Россию государством - спонсором терроризма. Это одна из самых сильных по последствиям санкций в арсенале США.

Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По словам источников, запрос Зеленского, о котором ранее не упоминалось, прозвучал в контексте обсуждения реакции Запада на вторжение России в Украину.

При этом Байден не давал никаких конкретных обещаний во время разговора. Президент США сказал своему украинскому коллеге, что готов изучить ряд предложений по усилению давления на Москву, добавили информаторы издания.

Даже во время холодной войны Вашингтон воздерживался от такого обозначения Советского Союза, несмотря на то, что Москва поддерживала группы, считавшиеся террористическими субъектами на протяжении 1970-х и 1980-х годов.

Такая мера может иметь серьезные последствия, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести дела с Россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на экспорт двойного назначения.

Ранее "Страна" рассказывала, что во время разговора Байден пообещал Украине пакет помощи на 800 миллионов долларов.

После беседы в Пентагоне рассказали, какое оружие войдет в этот пакет помощи.