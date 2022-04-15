Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "все страны мира" должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

По мнению Зеленского, Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию, потому что он не ценит жизни народа Украины.

"Не только я - весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть ненастоящая информация, а может быть правда", - сказал Зеленский.

"Химическое оружие они могли сделать, для них жизнь народа не значит ничего. Вот почему", – добавил Зеленский.

"Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не Украины, не только Украины, но и всего мира", – считает он.

Между тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович не верит в ядерный удар по Украине со стороны России.

"Бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? Дальше бахнут в ответ, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", - сказал Арестович.

В Минобороны Украины тоже заявили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.