Минобороны Украины не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник

"Ядерное оружие - это так называемый последний козырь Российской Федерации. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки", - заявил он.

Иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у Украины есть сотрудничество и обмен информацией, также пока этого не подтверждают.

При этом он уточнил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации, в том числе, возможно, и "к такому очень негативному прецеденту".

Хотя еще недавно разведка США не исключила попытки России ударить тактическим ядерным оружием.

И в ООН заявляли, что угроза применения ядерного оружия в мире реальнее, чем когда-либо со времен холодной войны.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.