Украинская и западные разведки не видят признаков подготовки России к ядерному удару
Минобороны Украины не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник
"Ядерное оружие - это так называемый последний козырь Российской Федерации. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки", - заявил он.
Иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у Украины есть сотрудничество и обмен информацией, также пока этого не подтверждают.
При этом он уточнил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации, в том числе, возможно, и "к такому очень негативному прецеденту".
Хотя еще недавно разведка США не исключила попытки России ударить тактическим ядерным оружием.
И в ООН заявляли, что угроза применения ядерного оружия в мире реальнее, чем когда-либо со времен холодной войны.
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