Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не верит в ядерный удар по Украине со стороны России.

Об этом он сообщил в программе "Фейгин Live".

"Бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? Дальше бахнут в ответ, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", - рассуждает Арестович.

По его мнению, Запад обратится в таком случае к Китаю, и Китай начнет "жать кнопки"

"Китайцы начнут жать, и Путин столкнется с простым выводом - наносить ли ядерный удар по Китаю", - считает он.

Вероятность нанесения такого удара Арестович считает "безумием"

"Я думаю, офицеры охраны Путина резко станут миллиардерами, и ситуация будет решена в очень короткие сроки", - заявил он.

В то же время США "не воспринимают легкомысленно" возможность попытки России применить тактическое ядерное оружие в Украине, поскольку Москва продолжает сталкиваться с трудностями на поле боя.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.