Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие.

Об этом Медведев заявил в интервью государственному агентству РИА "Новости".

Когда по территории России будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения. В случае применения ядерного оружия против России или ее союзников. Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания могут быть парализованы. Акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Отметим, что в последнем случае речь не идёт об ответе именно на ядерный удар. То есть, в последнем случае Россия может нанести ядерный удар первой, если сочтёт некие действия против себя или своих союзников "актом агрессии, угрожающим существованию страны".

Ранее "Страна" писала, что экс-командующий силами НАТО в Европе считает, что РФ может нанести ядерный удар по Польше.

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