Украине нужно как минимум в $7 млрд ежемесячной финансовой помощи от западных партнеров для покрытия дефицита бюджета. Эти деньги смогут покрыть социальные выплаты и зарплат.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен на прошлой неделе, в ходе ее визита в Киев, передает Bloomberg.

Кроме того, Владимир Зеленский в ходе встречи рассказал главе Еврокомиссии о проблемах, которые возникли у Украины с экспортом зерна через сухопутную границу с Евросоюз.

Как сообщают источники Bloomberg, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Украине в решении этого вопроса.

Ранее мы писали, что во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета, а начиная с мая допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов.

Также "Страна" рассказывала, что Украина компенсирует возникающий из-за войны дефицит бюджета за счет военных облигаций.