Во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета, а начиная с мая допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов. Об этом шла речь на совещании президента Владимира Зеленского с членами Кабинета министров и представителями Офиса главы государства о состоянии исполнения госбюджета на текущий год и введении эмбарго на торговлю с Россией.

О ходе совещания сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как рассказал на совещании премьер-министр Денис Шмигаль, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев текущего года и авансовые налоговые поступления.

Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины.

Участники совещания обсудили возможные источники наполнения казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ и т.д.

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики – как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.

Президент дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Фактически импортные и экспортные операции с РФ полностью остановились с началом войны.

Как писала "Страна", на днях у Зеленского сообщили, что ущерб Украины от боевых действий достиг триллиона долларов.

Также мы приводили прогноз ООН, согласно которому, если война в Украине продлится до конца года, то это отбросит страну в развитии на 18 лет назад.