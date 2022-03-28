Глава Министерства Финансов Сергей Марченко рассказал, что поступления от таможни в марте оказались в 5 раз меньше, чем до войны.

Об этом глава Минфина сообщил в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, если в мирное время ежемесячно таможня перечисляла 35-37 млрд гривен, то за последний месяц от нее поступило 6,6 млрд.

Также министр сообщил, что за март перевыполнила месячный план налоговая служба, однако, по его словам, и у нее в следующие месяцы следует ожидать падения.

Марченко сообщил, что одним из основных источников поступлений в госбюджет сейчас являются аукционы по размещению военных облигаций, на которых удалось получить 26 млрд гривен. Сейчас Минфин работает над тем, чтобы украинские военные облигации могли купить физлица из США и Евросоюза.

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