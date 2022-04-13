Украине для поддержания бюджета недостаточно средств, которые уже согласились выделить западные страны.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, марте расходы бюджета превысили доходы на 2,7 млрд долларов. Ожидается, что в апреле и мае разрыв увеличится до 5-7 млрд долларов в месяц.

Ущерб для гражданской и военной инфраструктуры Марченко оценил в 270 млрд долларов. 30% украинских компаний прекратили работу, а 45% работают не на полную мощность.

Он также заявил, что около 7 тысяч жилых домов были повреждены или разрушены, потребление электроэнергии в Украине снизилось на 35%, эксперт снизился вдвое по сравнени с февралем, а импорт - более чем на две трети.

Ранее мы писали, что во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета, а начиная с мая допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов.

Также "Страна" рассказывала, что Украина компенсирует возникающий из-за войны дефицит бюджета за счет военных облигаций.