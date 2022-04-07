В апреле госбюджет Украины по доходам будет выполнен лишь на 50%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина также нуждается в финансовой помощи. В марте наш бюджет выполнен на 95%, но уже в апреле будет всего половина от запланированных поступлений", - говорится в сообщении премьера в соцсети.

По его данным, Украина получила чуть больше 3 млрд долларов от Запада, но на войну тратит 10 млрд долларов ежемесячно.

Напомним, как сообщили в Минфине, украинский бюджет наполняется благодаря покупке военных облигаций. Доходы от таможни упали в пять раз.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.