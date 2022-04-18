В США считают, что Россия извлекла уроки из своих неудач на севере Украины и использует этот негативный опыт на новом этапе военной кампании на востоке и юге.

Об этом 18 апреля сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

"То, что мы видели за последние несколько дней, это продолжение попыток ставить условия. Мы называем это формирующими операциями", - сказал чиновник.

"Похоже, что они пытаются извлечь уроки из неудачных операций на севере, где у них не было надлежащих возможностей для поддержки в районе, в котором они собирались действовать", - добавил собеседник телеканала.

По его словам, США видели, как Россия перебрасывала на восток тяжелую артиллерию, средства управления и контроля и авиацию, особенно винтокрылую, в составе 11 новых батальонных тактических групп, которые переместились в этот район за последние несколько дней.

Ранее мы приводили мнение эксперта, согласно которому Владимир Путин считает, что битва на востоке Украины будет финальной фазой активной борьбы.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.