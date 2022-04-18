Россия усилила свое присутствие на востоке и юге Украины.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает CNN.

По оценкам США, с конца прошлой недели Россия добавила 11 батальонных тактических групп (БТГ) к своим силам на востоке и юге Украины, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, в результате чего общее количество российских БТГ достигло 76.

"Они расширили свои возможности на территории Украины", — сказал чиновник, добавив, что все российские сухопутные силы в настоящее время сосредоточены на востоке и юге Украины, но США не могут точно определить, как именно распространяются новые БТГ.

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