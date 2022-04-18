В оккупированной Херсонской области россияне захватили вышки "Киевстара" и установили свою связь.

Об этом сообщает местная прокуратура.

Жители региона говорят о перебоях с мобильной связью и сообщают о наличии в поиске новой сети под названием "255 99".

Отметим, что 255 99 – идентификатор оператора мобильной связи "Лугаком" в так называемой "ЛНР".

Ранее мэр захваченного Мелитополя заявлял, что россияне хотят заблокировать украинскую мобильную связь и протягивают из Крыма интернет.

Тем временем поступают сообщения, якобы в оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР".

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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