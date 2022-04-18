Армия России захватила мобильные вышки в Херсонской области - прокуратура
В оккупированной Херсонской области россияне захватили вышки "Киевстара" и установили свою связь.
Об этом сообщает местная прокуратура.
Жители региона говорят о перебоях с мобильной связью и сообщают о наличии в поиске новой сети под названием "255 99".
Отметим, что 255 99 – идентификатор оператора мобильной связи "Лугаком" в так называемой "ЛНР".
Ранее мэр захваченного Мелитополя заявлял, что россияне хотят заблокировать украинскую мобильную связь и протягивают из Крыма интернет.
Тем временем поступают сообщения, якобы в оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР".
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