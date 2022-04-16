В Херсонской области на начало мая россияне готовят "референдум" для создания так называемой "Херсонской народной республики".

Об этом заявила в Facebook уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в Херсоне планируют использовать схему, испробованную в 2014 году в Луганске и Донецке.

"По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - написала Денисова.

Денисова добавила, что на время проведения "референдума" (с 1 мая по 10 мая) Херсон собираются закрыть на въезд и выезд и отключить всю связь.

Ранее мы уже писали, что в российских Telegram-каналах, близких к силовикам и власти, обсуждаются разные версии, что Москва будет делать дальше с захваченными украинскими территориями за пределами Донбасса. Часть говорит о создании новых "народных республик", другие - о присоединении их к России.

Кроме того, встречается версия, что "партия мира" в России (сторонники скорейшего прекращения войны) предлагает вернуть Украине захваченные за пределами Донбасса территории. Но считается, что позиции этой условной "партии" в последнее время заметно ослабли, а переговоры фактически зашли в тупик.

Ранее мы писали, что еще 12 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что в Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР". При этом две трети депутатов Херсонского облсовета на экстренном заседании отвергли идею россиян создать "ХНР".

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.