Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео пожара во Львове после ракетных ударов по городу.

Одна из ракет попала в здание шиномонтажа, на видео пожарные тушат огонь как раз там. Огромные клубы дыма и полностью выгоревшие машины в здании показывают, какой силы было возгорание.

Ранее мы писали, что ракетные удары по Львову были нанесены по гражданской инфраструктуре. Некоторые упали рядом с железнодорожными объектами, из-за чего начались проблемы и задержки некоторых железнодорожных рейсов.

Сообщается, что войска РФ выпустили ракеты из Каспийского региона. Три из них попали по складам, которые не использовались, еще одна - по шиномонтажу.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.