Российские войска открыли огонь по Очакову, что в Николаевской области. Захватчики стреляли системами залпового огня "Ураган". После обстрела жертв нет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на Facebook.

"На Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток сдвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине наносит ракетные удары. Силами ПВО ракета уничтожена. По Очакову был открыт огонь системами залпового огня «Ураган» с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. Зафиксированы попадания в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что корабельная группировка российского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и давить угрозами ракетных ударов. Это периодически подтверждается сигналами тревоги. Высадка десанта не исключена, но маловероятна.

Скриншот: Facebook/Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South"

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.