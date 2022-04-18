Число раненых в результате сегодняшних нескольких ракетных ударов по Львову выросло до 11 человек.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем Телеграм-канале.

По его словам, погибли 6 человек. Одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж.

Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости, в котором живут эвакуированные украинцы.

Ранее мы писали, что в Офисе президента Украины подтвердили сегодняшние удары оккупантов по Львову и сообщили, что пострадала гражданская инфраструктура.

Напомним, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.