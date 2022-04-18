Утренний ракетный удар по Днепропетровской области пришёлся на Синельниковский район - по инфраструктурному объекту. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели ликвидировали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушена железнодорожная инфраструктура", - пишет Резниченко.

Ранее мы писали, что в субботу, 16 апреля, в Днепропетровской области было два "прилета" российских снарядов. В результате обстрела была разрушена птицефабрика.

Кроме того, 14 апреля по Днепропетровской области также был "прилет" вражеской ракеты. Она ударила в Синельниковском районе - у границ Донецкой и Запорожской областей.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.