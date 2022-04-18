Российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области
Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.
Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.
По его словам, ночь с 17 на 18 апреля в регионе прошла относительно спокойно. Утром по области были нанесены удары. По информации Валентина Резниченко, 60% ракет удалось сбить ПВО.
Напомним, 14 апреля враг ударил ракетой по Днепропетровской области.
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