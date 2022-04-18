Удары нанесли утром 18 апреля. Иллюстративное фото: Flickr

Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. 

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко. 

По его словам, ночь с 17 на 18 апреля в регионе прошла относительно спокойно. Утром по области были нанесены удары. По информации Валентина Резниченко, 60% ракет удалось сбить ПВО.

Резниченко - об ударе по Днепропетровской области

Напомним, 14 апреля враг ударил ракетой по Днепропетровской области

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении. 

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