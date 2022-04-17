В Днепре и Днепропетровской области сократили время действия комендантского часа. Вслед за Киевом и областью в Днепре он будет действовать с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко у себя на Facebook.

"Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час. Теперь она с 22:00 до 5:00. Продолжаем работать на победу!" - сообщил глава ОГА.

Скриншот: Facebook/Валентин Резніченко

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