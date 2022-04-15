Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил "Стране", что Вооруженные силы Украины освободили более 15 населённых пунктов от российской армии, в том числе, Воронцовку, Кочубеевку, Орловку.

"Ситуация стабильная. Мы готовы к любому варианту развития событий. Мы максимально строим все новые линии укрепления на дальних периметрах. Врага на территории Криворожского региона и Днепропетровской области нет. Линия фронта проходит внутри Херсонской области. По нашей территории наносятся удары фосфорными и кассетными боеприпасами", - сказал Вилкул.

По его словам, ГСЧС за последние два дня обезвредила больше 200 кассетных боеприпасов.

"Кассетные представляют самую большую проблему, потому что враг разбрасывает заряды, которые взрываются не сразу, а могут взрываться через неделю. Также они опасны тем, что могут взрываться по разным причинам: из-за прикосновения, из-за изменения температуры", - заявил Вилкул.

Также по словам главы военной администрации, на территории региона возобновляют металлургическое производство.

"Половина предприятий региона (шахты и ГОКи) работает с мощностью 40-50%. За последнюю неделю после оттеснения оккупантов, начали увеличивать объём. Например, на "АрселорМитал" запустили одну доменную печь и уже есть первый военный чугун", - отметил Александр Вилкул.

Кроме этого, он рассказал, что в Кривом Роге большое количество беженцев из Херсонской и Донецкой области.

"Оккупанты не выпускают беженцев, отбирают мобильные телефоны, люди выходят окольными тропами фактически босые. Мы их встречаем, расселяем, заботимся. Помогаем с продуктами и лекарствами. 90% беженцев уезжают дальше. Криворожане, которые хотели выехать - выехали в первые две недели. Сейчас в городе не менее 550 000 людей", - сказал он.

Ранее мы писали, что ВСУ отодвинули линию военных столкновений от Днепропетровской области, и теперь она проходит по территории Херсонщины.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.