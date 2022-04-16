Филатов хочет переименовать десятки улиц Днепра, убрав названия в честь российских городов
Мэр Днепра Борис Филатов предложил городскому совету переименовать 31 улицу областного центра.
Об этом сообщается на сайте Днепровского горсовета, где опубликован соответствующий проект.
Из списка улиц 30 сейчас носят названия в честь городов и других географических названий России, а одна - имя 30-й Иркутской дивизии.
Новые названия связаны с нынешней войной. Например, населенными пунктами, наиболее пострадавшими от боевых действий: Гостомель, Буча, Ирпень.
Между тем в Киеве уже переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ. Так, железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию Грушки;
железнодорожная станция Киев-Московский - на станцию Киев-Демеевский; железнодорожная станция Киев-Петровка – на станцию Почайна.
Кроме того, депутаты Киевсовета поддержали переименование столичного сквера дружбы между Киевом и Москвой (на Теремках) в сквер Героев Мариуполя.
Ранее "Страна" сообщала, что и в Ужгороде переименуют почти 60 улиц, названия которых связаны с РФ. Где возможно и уместно, там вернут исторические названия, которые были еще до советского периода.