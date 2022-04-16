Мэр Днепра Борис Филатов предложил городскому совету переименовать 31 улицу областного центра.

Об этом сообщается на сайте Днепровского горсовета, где опубликован соответствующий проект.

Из списка улиц 30 сейчас носят названия в честь городов и других географических названий России, а одна - имя 30-й Иркутской дивизии.

Новые названия связаны с нынешней войной. Например, населенными пунктами, наиболее пострадавшими от боевых действий: Гостомель, Буча, Ирпень.

Между тем в Киеве уже переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ. Так, железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию ​​Грушки;

железнодорожная станция Киев-Московский - на станцию ​​Киев-Демеевский; железнодорожная станция ​​Киев-Петровка – на станцию ​​Почайна.

Кроме того, депутаты Киевсовета поддержали переименование столичного сквера дружбы между Киевом и Москвой (на Теремках) в сквер Героев Мариуполя.

Ранее "Страна" сообщала, что и в Ужгороде переименуют почти 60 улиц, названия которых связаны с РФ. Где возможно и уместно, там вернут исторические названия, которые были еще до советского периода.