В пятницу, 15 апреля, депутаты Киевсовета поддержали переименование столичного сквера дружбы между Киевом и Москвой (на Теремках) в сквер Героев Мариуполя.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, также сегодня Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.

"В Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование – актуально. Поэтому мы вырабатываем новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы уделили время до 9 мая. Проработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко объявил о переименовании станций метро Киева, названия которых связаны с Россией и Беларусью.

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