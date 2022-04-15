В Ужгороде переименуют 58 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

На заседании комиссии по переименованию улиц и площадей 14 апреля в Ужгородском городском совете совместно с горожанами и специалистами разных отраслей выработали совокупность действий, необходимую для того, чтобы переименовать такие улицы.

"Предпочтение при определении новых названий будут отдавать достойным местным деятелям", - сообщают в горсовете Ужгорода.

Где возможно и уместно – вернут исторические названия, которые были еще до советского периода.

"Названия в честь героев нынешней войны появятся после победы", - заявляет горсовет.

Ранее стало известно, что в Днепре также переименуют все улицы, названия которых связаны с Россией. А вот трогать памятник Пушкину, который буквой Z исписал вандал, не станут.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.