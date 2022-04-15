В Киеве переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, названия которых были связаны с Россией.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Киевсовета в пятницу, 15 апреля.

В частности, переименовали следующие объекты:

библиотека им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы в Оболонском районе переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района города Киева.

железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию ​​Грушки;

железнодорожная станция Киев-Московский - на станцию ​​Киев-Демеевский;

железнодорожная станция ​​Киев-Петровка – на станцию ​​Почайна.

По словам секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, на следующих пленарных заседаниях Киевсовет рассмотрит переименование улиц, переулков и станций киевского метрополитена, названия которых связаны с РФ.

Ранее депутаты Киевсовета поддержали переименование столичного сквера дружбы между Киевом и Москвой (на Теремках) в сквер Героев Мариуполя.

Тем временем война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

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