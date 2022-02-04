В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову, поскольку он "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники" и несет в себе "элементы советской пропаганды".

Об этом рассказал у себя в Facebook региональный представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар.

Изначально монумент стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, однако руководство учебного заведения выдвинуло требование убрать его оттуда.

После этого памятник Суворову переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея.

В свою очередь директор УИНП Антон Дробович направил туда письмо, в котором призвал демонтировать монумент, поскольку он "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники".

"Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной Независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", — объяснил Дробович.

Руководство НВИМ пошло на встречу и приняло решение демонтировать спорный экспонат.

"Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял", — резюмировал происходящее Пустовгар.

Напомним, ранее мы писали, что 6 сентября 2021 года в Киеве демонтировали памятный знак, установленный в знак дружбы с Москвой.

Также мы сообщали, в городе Коломыя, что в Ивано-Франковской области 30 сентября 2021 года демонтировали памятник советским воинам, который был главным элементом советского мемориального комплекса на площади Героев (Скорби).