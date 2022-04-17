Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил об отмене в регионе комендантского часа на Пасху - в ночь с 23 на 24 апреля.

Об этом Лукашук написал в Facebook.

"Сегодня начальник областной военной администрации Валентин Резниченко подписал распоряжение о сокращении в области комендантского часа... Комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля отменен. Все верующие смогут посетить богослужение", - говорится в сообщении чиновника.

Лукашук добавил, что руководители органов местного самоуправления уже получили указание на Пасху не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта.

Глава облсовета указал, что употреблять алкогольные напитки в общественных местах людям запрещено. За безопасностью в праздничное время в усиленном режиме будут следить сотрудники Нацполиции вместе с ВСУ.

Ранее мы писали, что с понедельника, 18 апреля, в Днепре и области комендантский час будет начинаться в 22:00 и завершаться в 5:00 утра.

Также "страна" сообщала, что в Киеве и области сократили комендантский час.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.