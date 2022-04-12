Во Львове уменьшили комендантский час. Теперь он будет длиться с 23:00 до 6 часов утра.

Об этом сообщил в Facebook губернатор Максим Козицкий.

"Напоминаю, во время комендантского часа запрещено находиться на улице без специального пропуска и документа, удостоверяющего личность. Берегите себя. Не пренебрегайте безопасностью", - написал Козицкий.

Тем временем во Львове начали обустраивать модульные дома для украинских переселенцев.

Ранее "Страна" рассказывала, где на Западной Украине еще осталось жилье: во Львове - 20 тысяч за "однушку", в Луцке - от 5 тысяч гривен.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.