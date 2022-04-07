Во Львове оборудуют дома для переселенцев. Фото:

Во Львове обустраивают модульные дома по проекту ООН для украинских беженцев, которые уехали из горячих точек.

Соответствующие фото появились в Telegram-каналах.

Модульные дома являют собой меблированное жилье площадью 15 квадратных метров. Жить в таких домах могут до четырех человек. В них будет прачечная, Wi-Fi. Кроме того, в городке обустроят медицинский кабинет и склад гуманитарной помощи. В целом жилье предназначено для 500-1000 человек. 

Проживание для переселенцев в городке, где поставят от 100 до 250 домиков, будет бесплатным.

Во Львове обустраивают модульные дома по проекту ООН для украинских беженцев

Во Львове обустраивают модульные дома по проекту ООН для украинских беженцев

Во Львове обустраивают модульные дома по проекту ООН для украинских беженцев

Напомним, ранее мы писали, что происходит с жильем для беженцев в Днепре

Также сообщали, что о программе для помощи переселенцам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.

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