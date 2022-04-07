Во Львове обустраивают модульные дома по проекту ООН для украинских беженцев, которые уехали из горячих точек.

Соответствующие фото появились в Telegram-каналах.

Модульные дома являют собой меблированное жилье площадью 15 квадратных метров. Жить в таких домах могут до четырех человек. В них будет прачечная, Wi-Fi. Кроме того, в городке обустроят медицинский кабинет и склад гуманитарной помощи. В целом жилье предназначено для 500-1000 человек.

Проживание для переселенцев в городке, где поставят от 100 до 250 домиков, будет бесплатным.

Напомним, ранее мы писали, что происходит с жильем для беженцев в Днепре

Также сообщали, что о программе для помощи переселенцам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.

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