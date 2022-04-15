Украинские храмы не будут работать в комендантский час на Пасху.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию полиции, Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

"Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты", - сообщили в полиции.

Освящение пасхальных корзин христиан будет проводится в храмах и на прилегающей к храмам территории с учетом комендантского часа в том или другом регионе. Это касается христиан как западного так и восточного обряда.

Пасхальные богослужения также не будут проводится в комендантский час.

Напомним, в полиции Волынской области ранее сообщали, что комендантский час в пасхальную ночь отменять не будут и что можно будет посещать церковь для освящения пасхальных корзин.

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