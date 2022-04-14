Ночью можно только в церковь. Как на Волыни будут отмечать Пасху в условиях военного положения
В регионах начали разъяснять, как в условиях военного положения и комендантского часа будут отмечать Пасху, которую православные в этом году празднуют 24 апреля.
В частности, об этом сообщает полиция Волынской области в Телеграм.
На Волыни комендантский час в пасхальную ночь отменять не будут. Но можно будет выйти на улицу с одной целью - посетить церковь для освящения пасхальных корзин.
"Любое другое безосновательное пребывание на улицах и в общественных местах будет считаться нарушением комендантского часа", - сообщает полиция Волынской области.
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