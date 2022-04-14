В регионах начали разъяснять, как в условиях военного положения и комендантского часа будут отмечать Пасху, которую православные в этом году празднуют 24 апреля.

В частности, об этом сообщает полиция Волынской области в Телеграм.

На Волыни комендантский час в пасхальную ночь отменять не будут. Но можно будет выйти на улицу с одной целью - посетить церковь для освящения пасхальных корзин.

"Любое другое безосновательное пребывание на улицах и в общественных местах будет считаться нарушением комендантского часа", - сообщает полиция Волынской области.

"Страна" рассказывала, когда Пасха, Вербное воскресенье, Чистый четверг и Страстная пятница в 2022 году.

Ранее Папа Римский призвал к пасхальному перемирию в Украине, обращаясь к верующим по случаю Вербного воскресенья, которое католики отмечали 10 апреля. Но перемирия не произошло.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.