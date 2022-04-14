В этом году христиане восточного обряда отмечают Пасху в апреле. Каждый год одна из самых знаменательных дат в церковном календаре выпадает на разное время. Соответственно каждый раз в разные дни отмечают и другие, связанные с Пасхой праздники.
Также из-за юлианского и григорианского календаря в разные дни отмечают Пасху в большинстве стран Европы и в Украине.
У православных в этом году Пасха 24 апреля, у христиан западного обряда - 17 апреля.
Лазарева суббота - 16 апреля
В этот день вспоминают воскрешение праведного Лазаря, которое совершил Христос по пути в Иерусалим. Верующие посещают службу в церкви, молятся об избавлении от всяких недугов.
Вербное воскресенье - 17 апреля
В этот день вспоминают вход Христа в Иерусалим, где его встретили с почестями, после того, как разнесся слух о чудесном воскрешение Лазаря.
Под ноги ослику, на котором ехал Иисус бросали пальмовые листья., поэтому еще одно название этого дня "Пальмовое воскресенье". Оно принято у католиков. У православных пальму заменила верба.
С ней связано много традиций. Ее освящают в церкви. В народной традиции принято легко стегать друг друга веточками вербы, желая здоровья и счастья.
Чистый четверг - 21 апреля
Великий четверг напоминает о Тайной вечере Христа с учениками, на которой он омыл им ноги в знак служения, а также о молитве в Гефсиманском саду.
В народе этот день связан со множеством ритуалов чистоты. До четверга старались навести порядок в доме, поскольку работать можно было уже после Пасхи. На рассвете умывались водой. Считалось, что это сохранит красоту и здоровье.
Страстная пятница - 22 апреля
В этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа на кресте и его погребении. Это самый строгий день поста. Его проводят в молитвах и покое.
Народные приметы запрещали петь, танцевать, громко смеяться в этот день.
Пасха - 24 апреля
Воскрешение Христа - Пасху - отмечают в этом году 24 апреля. Верующие посещают всенощную службу. В церкви освящают традиционные пасхальные продукты - пасхи, крашеные яйца, колбасу, сало, кагор.
После того, как семья возвращалась из церкви, можно было прервать пост, который длился после Масленицы.