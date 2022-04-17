С сегодняшнего дня, 17 апреля, в Киеве и области сократили комендантский час. Теперь он будет длиться с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. И будет длиться с 22:00 до 05:00. Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - написал Кличко.

Напомним, ранее в Киеве и Киевской области комендантский час длился с 21:00 до 06:00.

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