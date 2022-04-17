Утром в воскресенье, 17 апреля, киевляне слышали звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщали столичные Telegram-каналы. Однако в КГГА уточняют, что взрывов в столице не было, а звуки, которые слышали киевляне, могли быть работой противоракетной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

"На самом деле, несмотря на то, что в Киеве звучали несколько раз вечером и под утро сигналы воздушной тревоги, в Киеве спокойно, взрывов никаких не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны", - сказал Поворозник.

В то же время, по его словам, говорить о том, что сегодня в Киеве безопасно, рано.

"Учитывая и наличие воздушных тревог, и вчерашние утренние удары по Киеву ракетные, они подтверждают то, что Киев был и есть для оккупантов "лакомым куском" и никаких планов в части захвата или ударов по Киеву они не меняют", - заявил первый замглавы КГГА.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 16 апреля, военные РФ обстреляли Дарницкий район Киева. В результате обстрелов со стороны России в Дарницком районе один человек погиб, несколько госпитализированы.

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